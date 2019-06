La madre del nene lo conocía, pues era hermano de quien había sido su novio durante 10 años. Pero además, la mujer se había hecho amiga de ese changarín que no sabe leer ni escribir y sufre epilepsia. Confiaba en él y por eso más de una vez le permitió quedarse en su casa y le encargó el cuidado de su hijo de 5 años. Hasta que un día el niño se despachó con un comentario que la sorprendió, primero, y la llenó de indignación después. El chico le describió en detalle cómo ese amigo, Ricardo Carbajal (27), lo había sometido a distintas prácticas hasta violarlo un día que ella salió a pagar la luz. Y la mujer denunció en el acto, el 18 de diciembre de 2017.



Ayer, Carbajal admitió que abusó del menor al menos en dos ocasiones. También le contó al juez Eugenio Barbera (Sala III, Cámara Penal), al fiscal José Eduardo Mallea y a su defensora oficial Mónica Sefair, que él también había sido abusado cuando era niño.



En la primera audiencia también declaró una médica que revisó al niño y no detectó lesiones, pero no descartó el ataque sexual. El juicio continúa el viernes.