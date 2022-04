Un nuevo episodio de abuso y violencia de género ocurrió en la ciudad de Rosario. El viernes pasado, una joven de 30 años, de quien todavía no se conoce el nombre, salió junto a Laura y Juan, una pareja amiga. Allí conocieron a Gregorio Edgardo Urraco, con quien pasaron gran parte de la noche y que ofreció a llevarlos a su casa una vez terminada la noche. La propuesta fue aceptada por los tres, pero terminó de la peor forma: la joven terminó drogada, violada y secuestrada en la casa del hombre durante todo el fin de semana.

Todo comenzó en el boliche “La Cautiva”, sobre la calle San Nicolás al 2200, en el centro rosarino. Durante la noche, la víctima conoció a Gregorio, el acusado, un hombre de aproximadamente 60 años, con anteojos y barba y cabellera canosa que la sacó a bailar. En un momento de la noche, el fotógrafo del establecimiento bailable les sacó una foto a ambos que luego sirvió para su búsqueda.

A eso de las 3:00 AM, luego de que Urraco se sumara a la mesa de los tres y los invitara con un par de cervezas, se fueron del boliche. El secuestrador ofreció llevarlos hasta sus casas y aceptaron. La pareja fue la primera en bajar, pero Laura, preocupada por dejar a su amiga en el auto de un desconocido, anotó la patente del auto. Además, según trascendió, la joven le habría dado la foto de ella junto a Gregorio a su amiga antes de bajar. “Cualquier cosa, estoy con éste”, le advirtió.

Los miedos de Laura no fueron en vano: la joven no apareció esa noche en su casa. El sábado al mediodía, la víctima aprovechó un momento en el que Urraco salió a hacer compras y llamó a su amiga. “Ayúdenme, no sé dónde estoy”, “No me llamen”, “Este hombre no me quiere llevar a Rosario”, fueron algunas de las frases que le dijo. Además, contaron que envío un mensaje un rato más tarde: “Todo el tiempo me quiere cog...”.

Con todas las pruebas y testimonios, la familia denunció en la Comisaría 15° de Rosario su secuestro. Allí, también entregaron la foto de la joven junto al violador en el boliche.

Horas más tarde, la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe logró identificar al presunto secuestrador y obtener su dirección. Los efectivos arribaron a su casa sobre la calle José Hernández de la ciudad de Roldán, a 25 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Rosario, en el departamento San Lorenzo.

Urraco fue esposado en el momento y quedó detenido en la comisaría, acusado por los delitos de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. La causa quedó a cargo de la fiscal Noelia Riccardi de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.