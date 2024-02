El juez de Garantías, Diego Manuel Sanz, cerrará la investigación y elevará a juicio la causa contra el contador José Luis Oribe Oliveros (trabaja también como docente en colegios católicos), que así deberá defenderse de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y lesiones graves, agravados, contra una abogada que fue su esposa durante 11 años, pues la quemó dos veces con líquidos a elevada temperatura y en uno de esos episodios le produjo heridas de tal gravedad en su zona genital que la mujer debió estar internada y ser sometida a 6 operaciones. Eso es lo que sostienen el fiscal Roberto Ginsberg, coordinador de la UFI CAVIG, y Sandra Leveque, defensora de la víctima (también abogada), quienes ya anticiparon que buscarán al cabo del juicio una condena de 12 años para el profesional, que trabajó para el Arzobispado local. El caso había sido denunciado el 24 de febrero de 2022.

Adriana Cabrera de Pandiella, defensora del contador, había pedido que sea sobreseído por entender que las violaciones no existieron. Y también por considerar que los otros dos delitos habían prescripto, pues las lesiones habían sido leves y no graves, y las amenazas, simples. El juez evaluó que sólo este último ilícito había prescripto, pero consideró que un tribunal debe evaluar si el contador cometió o no los otros dos.