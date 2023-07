El juicio por el crimen de Lucas González, asesinado en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, continuará esta semana con los alegatos de la defensa de los tres policías de la Ciudad acusados del homicidio del adolescente y con el último oficial señalado como quien torturó a los amigos de la víctima.



En tanto, fuentes judiciales confirmaron a Télam que se decidió el juzgado que investigará el accionar del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, en el supuesto encubrimiento realizado por los agentes porteños tras el asesinato del futbolista juvenil de Barracas Central.



Mientras tanto, los voceros indicaron que la próxima audiencia del debate será este martes a partir de las 9 en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, ubicado en la calle Paraguay al 1536, en el barrio porteño de Recoleta.



Los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi estarán a cargo del alegato de defensa de los policías Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y del oficial Juan José Nieva (38), acusados del homicidio del adolescente.



Al alegar en el juicio, el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente, al igual que el abogado querellante Gregorio Dalbón, solicitó que los policías sean condenados a prisión perpetua como coautores del delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial y por placer, en concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, y falsedad ideológica" en perjuicio de Lucas y la tentativa de homicidio y privación ilegítima de la libertad de Joaquín Zúñiga (19), Julián Salas (19) y Niven Huanca (19).



Tras los alegatos de los defensores técnicos, el juicio continuará el jueves con los argumentos de las defensas del oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento, a cargo de la letrada Valeria Corbacho y Fernando Lirman.



En la última jornada del debate oral expusieron los defensores de los policías de mayor jerarquía involucrados en el encubrimiento del hecho y las omisiones de torturas de los adolescentes.



Las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana (53); de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y del subcomisario Roberto Orlando Inca (47), negaron las participaciones en el hecho y solicitaron sus absoluciones.



Antes ya habían alegado los abogados del comisario Rodolfo Alejandro Ozán (54), el subcomisario Ramón Jesús Chocobar (48), el principal Héctor Claudio Cuevas (50), y de los oficiales Daniel Rubén Espinosa (33), Ángel Darío Arévalos (34) y Jonathan Rubén Martínez (33), quienes pidieron también sus absoluciones.



En la misma audiencia, y a partir de las exposiciones de dos de esas defensas, los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero ordenaron extraer testimonios y remitirlos a un juzgado de instrucción para que investigue la actuación que tuvo en el caso el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.



Al respecto, durante las últimas horas el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 39 fue asignado por sorteo para analizar el supuesto nexo entre Berard y el encubrimiento del hecho, aunque el mismo se declaró incompetente.



Ante esa situación, se dispuso que las autoridades judiciales intervinientes sean el Juzgado 7 y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, ya que participaron de la investigación inicial del asesinato de Lucas.



Por otro lado, los voceros aclararon que todavía no se tomó ninguna medida contra Berard, quien se presentó ante las autoridades judicales mediante sus abogados Raúl Alcalde y Hernán Pablo Vega.



"No hay ninguna imputación a Berard desde el punto de vista formal. Se hizo un escrito formal de designación como hace en todos los casos en donde uno toma conocimiento de alguna mención y quiere enterarse de que se trata", explicó a esta agencia una fuente judicial.



Por otra parte, se espera que los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero den a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio, luego de las últimas palabras de los catorce imputados.



Según adelantó una fuente judicial, el veredicto se desarrollará en la sala principal de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se realizaron las dos primeras audiencias del juicio.



Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.



En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.



Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.