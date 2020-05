Una jubilada de 76 años fue encontrada sin vida en una habitación de su vivienda del partido bonaerense de Moreno. Por el deceso detuvieron a su hija, una paciente esquizofrénica, sin embargo, horas después comprobaron que había fallecido por causas naturales.



El hallazgo se produjo este viernes dentro de un predio en el que funciona un refugio de perros situado en la esquina de las calles La Rioja y Fray Mocho, en la localidad bonaerense de La Reja, en dicho partido del oeste del conurbano. Fuentes policiales indicaron que la mujer convivió durante cuatro días con el cuerpo de la víctima.

Al lugar acudieron efectivos de la comisaría 6ta. de Moreno y se entrevistaron con un policía federal retirado de 78 años, quien les refirió que entró a la casa de su hija y encontró fallecida a su ex esposa -a la que identificó como Susana Irma Romero (76)- en una de las habitaciones, envuelta entre un nylon y un acolchado.



En la casa se encontraba también la hija de la víctima, una paciente esquizofrénica identificada como Carolina Fabiana Sacrier (49), quien residía allí con su madre y señaló que la noche anterior había encontrado a la jubilada en ese lugar con el cuerpo frío, por lo que la tapó con lo que tenía a mano para proporcionarle calor.



Según su testimonio, no solicitó ayuda a nadie y luego se acostó a dormir, sin tampoco luego avisar del fallecimiento de su madre.



Por su parte, el padre de Carolina y ex esposo de la víctima aseguró que concurrió a la propiedad luego de que una vecina lo llamara para avisarle que desde el martes no veía a Romero, lo que generó su preocupación, informaron fuentes judiciales.



En tanto, los investigadores solicitaron el informe médico del Área de Salud Mental del hospital Posadas, donde se atendía Sacrier por su patología, que refirió que la mujer “no presenta riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, por lo que sugería “tratamiento psiquiátrico en forma ambulatoria”.

Fuente: Crónica