El cuerpo de un chico asesinado, quien se llamaba Franco Araoz y era intensamente buscado desde el domingo cuando salió en su bicicleta para encontrarse con unos amigos, fue hallado este lunes en una zona rural cercana a esa localidad situada a 39 kilómetros de Córdoba capital.

Al mismo tiempo, un joven de 16 años admitió la autoría del asesinato, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción local y del Juzgado Penal Juvenil de Feria.

La madre del chico asesinado, en declaraciones a Radio Mitre de Córdoba, contó que su hijo salió a ver a un amigo en su bicicleta y que dos horas más tarde empezó a llamarlo al celular, pero no obtenía respuesta.

"Me daba su teléfono apagado. Se va a buscar a un amigo. Pero nunca se encontró con él. Se encontró con otro chico, que asesinó a mi hijo", relató.

"No sé si es por quitarle la bici, no puedo decir, por que no lo sé. Es de Río Segundo. Lo llevó a un descampado. Como que los dos empezaron a pelearse. Y él (el sospechoso) le pegó un mazazo en la cabeza a mi hijo y, lo que tengo entendido, dos puñaladas también", añadió la mujer. (NA)