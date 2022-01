Los pesquisas creen que el cráneo hallado el pasado lunes en Médano de Oro, Rawson, fue profanado de alguna tumba y no descartaban que haya sido utilizado para realizar algún ritual de magia negra, indicaron.

El fiscal Francisco Micheltorena (UFI Delitos Especiales) es el que está a cargo de la investigación. Fuentes judiciales revelaron que el cráneo perteneció a un adolescente o una persona joven y que, según las pericias preliminares, no fue expuesto a una situación de violencia. Esos primeros informes además arrojaron que los restos óseos no tienen más de 20 años de antigüedad, que estaban bien conservados y que posiblemente fueron descartados allí recientemente. Ahora, el fiscal ordenó un estudio complejo para dar con el perfil genético y de esa manera poder descubrir la identidad de la persona. Los investigadores tampoco descartaban que se trate de una persona reportada como desaparecida, por lo que también pidieron informes para chequear esa posibilidad. En el lugar no fueron hallados más restos humanos (aparecieron otros huesos pero de animales).

El cráneo fue encontrado por policías que rastrillaban el lugar buscando esclarecer el robo de transformadores de la zona.