Que la pareja la llevó a la fuerza en una moto hasta lugar donde trabaja él y que allí el sujeto la sometió mientras su mujer filmaba, para luego sumarse al ataque sexual. En trazos generales, esa denuncia del 14 de setiembre de 2022 había puesto en jaque a un custodio privado y a su mujer, a quienes Fiscalía investigó por el presunto abuso sexual con acceso carnal agravado contra una joven que sufre un retraso mental y epilepsia. Pero luego de recabar las evidencias necesarias, no fue posible concluir que ese delito existiera. Y en consecuencia, el propio fiscal Mariano Juárez Prieto con su ayudante, Rodrigo Cabral, pidieron a la jueza de Garantías, Celia Maldonado, desligar con un sobreseimiento a ambos involucrados, Carlos David Cornejo (45) y Susana Cabello (56). Y así lo resolvió la magistrada, indicaron fuentes judiciales.

Una primera prueba pareció instalar la sospecha de que pudo haber violaciones contra esa joven, que por entonces tenía 20 años, porque una médica la revisó y constató los desgarros típicos en sus genitales.

Sin embargo, el primer relato realizado por la chica con el sistema de Cámara Gesell fue anulado tras un fallo de la Corte que ordenó invalidar esos actos cuando faltara el juez o alguna de las partes (Fiscalía o Defensa). Y cuando la joven declaró otra vez, una psicóloga oficial detectó 'incoherencias, contradicciones y fallas de memoria' en su testimonio; tampoco encontró los indicadores de conducta que suelen presentar las víctimas de abuso sexual. Además, el psicólogo de la pareja concluyó que el relato de la joven estaba influenciado por su abuela.

Y no fue todo. Fiscalía pidió una pericia para ver si la pareja y la chica pudieron trasladarse en la moto del denunciado y los peritos concluyeron que eso no era posible. En los teléfonos de los denunciados, tampoco encontraron videos o fotos de los supuestos encuentros sexuales forzados.

Al comenzar la investigación, Cornejo estuvo unos 20 días preso. Su mujer tuvo arresto domiciliario y siempre negó todo: 'Solo quiero decir que esta chica me contactó dos o tres veces por Facebook haciéndose pasar por otras personas, me insultó de lo peor porque decía que yo la había hecho pelear con él (por Cornejo). Pero yo no la conozco a ella y es muy injusto todo esto, yo no le haría daño a una chica así... no doy más, desde que falleció mi hijo en un accidente tengo que ir a un psiquiatra y tomar medicamentos, porque sufro ataques de pánico y depresión, no puedo estar sola ni encerrada. No salgo de mi casa... lo único que pido es estar en mi casa hasta que todo esto se aclare', había dicho entre lágrimas.