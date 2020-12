El barrio Padre Varela de la ciudad de Luján se vio convulsionado en las últimas horas por la muerte de una adolescente de 16 años a la que encontraron el domingo en el garaje de su casa. Todos los indicios apuntaban a un presunto suicidio, pero ahora investigan un femicidio y detuvieron a su novio, un joven de 22 años.

Las primeras versiones señalaban que el cuerpo de Luz Belén Marino fue encontrado en el interior de la vivienda ubicada en Muñiz y Padre Salvaire con un cable alrededor del cuello y que, pese a las distintas maniobras que intentaron para salvarla, no pudieron reanimarla. Así surgió la primera hipótesis: el suicidio. Pero se desdibujó en menos de 72 horas.

La autopsia determinó que las causas de la muerte de la menor fueron por “estrangulamiento y/o asfixia mecánica”. La conclusión de los forenses fue contundente y dio un vuelco a la causa, que se recaratuló como “femicidio agravado”. El fiscal a cargo de la investigación pidió entonces la detención de la última persona que la había visto con vida: su novio.

“No puedo sacarte de mi cabeza”

La Justicia todavía investigaba un posible suicidio y Cristian Zanetti, novio de Luz y ahora detenido por femicidio, seguía en libertad. “Mi pequeña luz, qué loco lo que hiciste, nos soltaste la mano, ¿por qué?”, escribió cerca de las 8 de la mañana de este martes, mostrándose consternado por la trágica decisión que había tomado la chica.

“Te voy a amar siempre como el primer día, fuiste y sos el amor de mi vida, lo mejor que me pasó en la vida, llena de amor y energía, perdón por no haber estado en ese momento”, agregó en la publicación. “Tengo un gran vacío no puedo sacarte de mi cabeza , dame una señal si necesitas que te acompañe en este viaje. Solo me quedaron los recuerdos y tus cosas , te tengo en mi corazón siempre”.

En el último párrafo, escribió: “Perdón Belén, te pido mil perdón, que brilles siempre como lo hacías acá abajo como esa pequeña luz que sos, que en paz descanses hermosa mía”. Finalmente, el joven de 22 años ya está preso y, de ser encontrado culpable por el femicidio de su novia, será condenado a prisión perpetua

Siete de cada diez asesinatos de mujeres están vinculados con la violencia de género

Según las últimas estadísticas oficiales, siete de cada diez asesinadas perdieron la vida por circunstancias vinculadas con ataques machistas. Así fue detallado en el informe sobre homicidios dolosos de mujeres que presentaron días atrás la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Ese documento estableció que 412 mujeres fueron asesinadas el año pasado en todo el territorio argentino. De esa cifra, 277 casos (el 67,2%) estuvieron relacionados directa o indirectamente con femicidios.

Los expedientes analizados marcaron 226 episodios que fueron calificados como homicidios agravados por la violencia de género, otras 14 muertes fueron señaladas como femicidios vinculados (denominándose de esa manera a un asesinato para causar dolor psicológico a la víctima central del ataque machista) y en nueve casos las investigaciones se perfilan como femicidios, aunque en el momento del sondeo oficial no se había caratulado de esa manera al mantenerse las causas en la etapa de recolección de pruebas.