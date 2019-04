Víctima. Candela Castro resultó muy golpeada. "La puedo contar", dijo.

Candela Castro (19) denunció que vivió un calvario en la noche de este martes, cerca de las 22.30, cuando su exnovio la citó a una casa abandonada cerca de la suya, en Colonia Fiscal Sur, Sarmiento, con la excusa de que iba a entregarle un regalo para el bebé de 10 meses que tienen en común. Sin embargo, según su versión, Javier Sosa (24) en realidad fue a recriminarle que había subido a las redes una foto con otro chico, y se puso aún más furioso cuando ella se negó a tener sexo adentro de esa casa deshabitada. "Ahí se volvió loco y empezó a estrangularme con sus manos hasta que me desvanecí. Y después me pegó en la cabeza y el cuerpo con una piedra", afirmó Castro. Al parecer, el muchacho creyó que la había matado, pues fue hasta la seccional 8va a entregarse y quedó detenido.

Acusado. Javier Sosa se entregó a la Policía porque creyó haberla matado.



Cuando la víctima despertó, caminó hasta su casa, contó lo sucedido a su madre y la llevaron al hospital de Media Agua, donde ayer se recuperaba de las lesiones. "Tuve miedo de que me matara. Ya no estamos juntos, pero me dice que si me ve con alguien me va a asesinar", dijo muy angustiada.



Según ella, Sosa sabe de boxeo y karate y no es la primera vez que la somete a golpes. Es más, dijo que cuando estaba embarazada también la atacó.