La tercera audiencia por el crimen del pequeño Yutiel Castro (tenía 1 año y 7 meses) que se sigue a los hermanos Jonathan (28) y Nahuel Castro (19) en la Sala II de la Cámara Penal, terminó ayer con un saldo desfavorable para los imputados.



Sobre todo por el testimonio de la psicóloga Silvia Signorato quien entrevistó al menor de los hermanos y dijo que es capaz de cometer un acto tan violento como la brutal golpiza que, el 8 de mayo de 2014, terminó con la vida del niño a causa de la destrucción de su hígado, probablemente por un golpe de puño.



Según la profesional, Nahuel Castro creció en un ambiente familiar muy complicado, que lo llevaron a ser agresivo. Precisó también que ese problema de conducta se acentuó en su adolescencia, más con el consumo de drogas.



Y no descartó que su hermano pudiera actuar con ‘indiferencia’ si acaso lo viera cometer algún acto violento.

‘Es un psicópata (Nahuel). En Buenos Aires donde fui a verlo lo tenían como un pobrecito, pero es un gran manipulador. Para mí ya no es necesario que siga con el tratamiento porque me dijeron que ya dejó de consumir drogas’, dijo a su turno el psiquiatra Héctor Del Giúdice.



Hoy en la mañana, los jueces Juan Carlos Peluc Noguera, José Atenágoras Vega y Ernesto Kerman (Sala II, Cámara Penal) realizarán con las partes una inspección ocular en la panadería abandonada de Villa del Carril, Capital, donde el niño fue víctima del letal ataque.