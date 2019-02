El chileno Pedro Zúñiga era conocido por sus trabajos plásticos.

Un terrible drama le toca vivir a una mamá sanjuanina radicada en Chile: su expareja asesinó a cuchillazos a su hijo de 1 año y 6 meses y luego se suicidó, informaron medios trasandinos. Al enterarse de la noticia, la sanjuanina Luciana Pisatti (30) entró en una crisis nerviosa que hasta ayer la tenía internada. "Sabe que murió su hijo, pero no cómo lo mataron", dijo ayer a DIARIO DE CUYO una hermana de la mujer, Liliana.



El crimen ocurrió cuando el pequeño Q"Inti Zúñiga Pisatti fue a quedarse con su padre, el artista plástico chileno Pedro Zúñiga Márquez (31). Era una de las visitas semanales del régimen acordado después de que la pareja se separara hace aproximadamente un mes, luego de 4 años juntos. Según Liliana, la relación entre ellos se había desgastado por una cuestión de "celos", porque Zúñiga le reclamaba "que no tenía tiempo para él, que se ocupaba solamente del bebé".



La pesadilla comenzó el pasado domingo, día en el que el hombre debía devolver el niño a la casa de Pisatti. Como eso no pasó, a las pocas horas la sanjuanina radicó la denuncia ante las autoridades chilenas.



Y lo que nadie jamás hubiera imaginado terminó ocurriendo: ambos fueron hallados sin vida. "Nunca pensamos que podría hacer una cosa así, se veía amable", apuntó la hermana.



Los cuerpos fueron encontrados en la mañana del último martes, en una finca ubicada en la zona de El Humedal, cercana al río Lluta, en Arica, en el Norte del país chileno.



Según los diarios del ese país, Q"Inti tenía múltiples heridas cortopunzantes en su cuerpo, y a su lado estaba su padre, también muerto. En el lugar fueron encontradas hojas de afeitar con restos de sangre, que podrían haber sido utilizadas para producir las lesiones. El fiscal de Arica, Manuel González, aseguró a la prensa que "fue descartada la intervención de terceras personas". Además, el vehículo de Zúñiga fue encontrado abandonado cerca de El Humedal. En el interior había un cuchillo también con manchas de sangre.



Según el informe forense, el hombre decidió quitarse la vida 2 horas después de haber matado al pequeño.

"No hay palabras, no existe explicación para lo que hizo. Estamos viviendo un momento muy feo. Cualquiera que hubiera conocido a Q"Inti se hubiera enamorado de él, era muy cariñoso, un sol", dijo Liliana, quien además aseguró que supone que Zúñiga mató al bebé "para hacer un mal a mi hermana".



Luciana Pisatti hace 5 años se fue a vivir a Chile. En San Juan estudió Gestión Gastronómica y egresó en 2008. Antes de irse timoneaba en un restaurante familiar situado La Rinconada, en Pocito.