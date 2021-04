Alberto Ismael Blanes y Kevin Torres (foto) quedaron ayer formalmente acusados de haber tenido una participación principal en el homicidio triplemente agravado (por alevosía, ensañamiento y el número de personas) contra Mario Gastón Lima Ortega (23), un joven que fue atacado junto a un amigo en la madrugada del 27 de marzo pasado, en Pocito, y murió 13 días después en un hospital. La formalización de la acusación contra ambos se produjo durante la siesta y con el juez subrogante Alberto Caballero, pues durante la mañana el fiscal Adrián Riveros le pidió a la jueza Celia Maldonado que se apartara del caso, por no permitirle interrogar a Blanes cuando el acusado declaraba que no tuvo nada que ver y que aquella madrugada el fallecido y Luis Quiroga habían peleado con otros dos acusados ya presos (Gonzalo Martín Núñez y Matías David Iñón), que volvieron con un arma portada por Quiroga y los tirotearon, y que por eso sus amigos reaccionaron. La jueza rechazó apartarse y ahora un tribunal decide si sigue o no en la causa.