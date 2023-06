Que sintió un gran dolor y le dio mucha bronca e impotencia saber que su pareja le era infiel. Y no sólo con uno, sino con cuatro hombres, describiéndole poses. Que por eso quería terminar la relación y marcharse, pero que ella le propuso volver a empezar, a remar de nuevo, y le manifestó estar dispuesta a todo, incluso a matar a alguno de esos amantes. Que él respondió: "Pero le vas a quitar la vida a todo Rodeo". Que entonces de ella surgió la idea de eliminar a Rubén Darío "Merluza" Quiroga (50) porque a pesar de haber terminado, seguía "obsesionado", molestándola. Que por eso lo citó al lugar donde solían juntarse, cerca de su casa, donde esa noche ella llevó una frazada, lo hizo desnudar y, al parecer, lo atacó con un cuchillo. Que no supo si lo hizo o no, porque él estaba a unos metros e intervino cuando vio que él la atacaba. Y que ahí intervino trenzándose en una pelea con Quiroga, que acabó cuando él tomó un trozo de hierro y lo tumbó de un golpe. Que sintió como un ronquido y lo vio estremecerse hasta quedar quieto. Que luego ella le propuso quemarlo y que así lo hicieron.

"Nunca pensé en este lugar, nunca quise dañar a nadie. Esa vez tendría que haberla dejado y haberme ido, toda la vida voy a estar arrepentido de lo que hice, pido perdón a la familia aunque sé que el perdón no alcanza", dijo, ante el juez Martín Heredia Zaldo, Luis Alfredo Montaño (34) único acusado de matar de manera alevosa a Quiroga el 23 de mayo de 2020.

Su versión difirió de la anterior, aunque insistió en señalar a su infiel pareja, Glenda Aciar (26, ya sobreseída) como la ideóloga y principal ejecutora del plan homicida. Y buscó instalar la idea de una pelea, para posicionar el caso como un homicidio simple, con menos castigo que el homicidio agravado que le atribuyen.