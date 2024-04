La olla se destapó cuando la menor de 15 años fue a parar a la casa de una vecina, por decisión de la Dirección de la Niñez, donde evaluaron su caso como de riesgo y vulnerabilidad pues en su casa no era contenida. Y fue esa vecina la que se enteró de que algo más no andaba bien con esa niña, cuando un sujeto de 56 años al que la chica le decía tío, llegó a la casa de la mujer con intenciones de verla, dejándole dinero en dos ocasiones ($5.000 y $4.000) e insistiéndole en que le permitiera tener un teléfono para contactarse con ella. Las cosas no cerraron para esa mujer y sus sospechas pronto se confirmaron cuando la menor le pidió el teléfono a un nieto de esa vecina, abrió su cuenta de Instagram y ahí descubrió que había un cruce de mensajes y el envío de fotos y videos de la menor, mostrándole sus partes íntimas a ese sujeto. Y no sólo eso, pues la sospecha es que esos videos también pudieron ser enviados a otros hombres.

Entonces la menor le confesó a esa vecina, entre lágrimas, que había tenido relaciones sexuales consentidas con ese hombre, identificado como Elio Omar Collado (jornalero, 56 años), porque él le daba dinero y le prometía comprarle otras cosas. Una versión similar escuchó también de la niña una médica de Caucete, donde fue a parar por dolores abdominales y desde donde la derivaron al hospital Rawson ante la posibilidad de un embarazo, que al final no fue.

Durante esa internación, la mujer que cuidaba a la menor dijo que ya no podía hacerlo y fue ahí que entró en escena un hermano policía de la chica, al que también le comentó que había tenido sexo en tres ocasiones con Collado. Al atestiguar, el uniformado también declaró en la UFI Anivi que él había visto a ese hombre entregarle dinero a su madre para su hermana, sin saber por qué motivo.

Ese testimonio abrió la sospecha de que al menos la madre de la niña puede estar al tanto de que tenía sexo a cambio de dinero, pero por ahora eso es parte de una incógnita.

Con la evidencia colectada, el fiscal Roberto Mallea y la ayudante fiscal Andrea Insegna, pidieron la detención de Collado (se concretó el pasado martes a la noche en Sarmiento), el secuestro de teléfonos. Y ayer le imputaron el presunto delito de promoción de la prostitución, agravada por la edad de la víctima y la concesión de beneficios económicos.

También pidieron a la jueza Verónica Chicón, que autorice a entrevistar a la menor con psicólogos para conocer más detalles del caso. Un plazo de 1 año para investigar y 4 meses de prisión preventiva para Collado, porque sospechan que puede fugarse o entorpecer la investigación. Así lo entendió también la magistrada, que dejó preso al jornalero por 4 meses, pero autorizó un plazo de 8 meses para investigar.

Collado no dio su versión. Pero su defensora oficial, Cecilia Mut, negó los hechos y se opuso a que el imputado siguiera preso porque, en su opinión, las conductas descriptas por Fiscalía pueden encuadrar en una relación consentida por la menor y ese delito, con penas menores, permite la excarcelación.

Ahora la Defensa podrá impugnar la decisión ante un tribunal superior.

> Pedían castigarlo por abuso, fue absuelto

El juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro, absolvió ayer por el beneficio de la duda a un jornalero de 29 años, que llegó libre a juicio acusado de cometer el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia, contra una nena que hoy tiene 10 años (los hechos habrían ocurrido cuando tenía 8). El fallo favoreció a Exequiel Quintana, para quien su defensor, César Jofré, pedía la absolución con el argumento de que la denuncia en su contra (hecha por el padre biológico de la menor) había sido parte de una venganza.

El fiscal Mariano Juárez Prieto (UFI Anivi) buscaba un castigo de 6 años para ese sujeto, porque entendía que se probó que había agravado sexualmente a la niña. Entre los agravantes, mencionó la existencia de una condena de ejecución condicional contra Quintana por robo, dictada en 2018. Ahora, podrá impugnar la sentencia.