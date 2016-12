Un hombre que había llegado en auto hasta su casa en construcción en la Villa Lerga, Rawson, se llevó una desagradable sorpresa ayer al mediodía: luego de hablar con los albañiles salió a ver su vehículo pero ya no estaba y recordó que le había dejado las llaves puestas.



Enseguida avisó a la Policía e instantes después el auto fue localizado por policías de la Brigada Sur, quienes debieron perseguir al sospechoso y apresarlo para poder recuperar el rodado, dijeron fuentes policiales.



El hombre que recuperó la tranquilidad al ver su Peugeot 206 tal como lo había dejado estacionado es Sebastián Pintor. Y el sujeto que no pudo hacer nada con ese auto es oriundo de Chimbas y fue identificado como Mario Astorga, de 35 años.



Todo comenzó alrededor de las 12 de ayer en inmediaciones de Santa Fe y República del Líbano, en Rawson. A esa hora Pintor bajó de su auto para hablar con los albañiles sobre el avance de su casa, pero cinco minutos después notó que su auto ya no estaba donde lo había dejado.



En el acto llamó al 911. Y enseguida se dio aviso también a todas las unidades policiales con la descripción del Peugeot. Cuando esa alerta llegó a la Brigada Sur que dirige el oficial inspector Marcelo Llanos, se dispuso en el acto patrullar en zonas conflictivas de Rawson, a sabiendas de que una primera reacción del delincuente sería esconder el vehículo.



Y así fue. Lo localizaron al ingresar al barrio La Estación, pero el conductor se fugó hasta que en Torino y Elizondo, Villa Krause, abandonó el auto y fue capturado.