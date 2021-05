Claudia Soria (53) estaba con mucha impotencia por el robo que sufrió en su casa, pero lo que más bronca le daba era que los delincuentes entraron cuando no había nadie, aprovechando que ella se encontraba en el Hospital Rawson cuidando a su hermano Juan (39), que está grave a raíz de un siniestro vial ocurrido el pasado 18 de mayo. La vivienda está ubicada en el Barrio Conjunto 7 de La Bebida, en Rivadavia. El ataque ocurrió el viernes a primera hora, pues una vecina dijo que vio a dos sujetos salir de la casa cerca de las 7. Los ladrones violentaron una puerta reja ubicada en uno de los laterales de la propiedad que aparte estaba asegurada con precintos metálicos y con un candado de bicicleta, y luego forzaron otra corrediza de vidrio. Una vez adentro hicieron un desastre, porque revisaron todos los sectores y dieron vuelta todos los cajones buscando cosas de valor.

Finalmente huyeron con un TV 49", un parlante, una impresora, una computadora All In One, ropa y otras cosas que la víctima iba recordando a medida que hurgaba entre el desastre.

Además, abrieron la bolsa que la Policía le entregó a la familia con las pertenencias de Juan y sustrajeron una campera. Y como si fuera poco robaron $800 que habían quedado junto a un busto de la Virgen de Luján que le llevaron para rezar por la salud del accidentado. "Ni a la Virgen han respetado. Yo había puesto junto a ella unas fotos de mi hermano y las han dado vuelta, como si les diera cosa. Eso me impresionó mucho y le pregunté a la Policía qué significa, pero no me dijeron nada", afirmó la mujer. En esa casa vive con Juan y con otra hija de 14 años que se había quedado en lo de otro familiar. "Me da mucho dolor porque todo cuesta y más en estos tiempos. Yo estaba cuidando a mi hermano, eso aprovecharon para darme vuelta la casa, me da mucha bronca y tristeza", finalizó.