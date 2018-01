Un conductor fue golpeado brutalmente por un grupo de "trapitos" en una esquina del barrio porteño de Puerto Madero, luego de negarse pagar para que le limpien el parabrisas.



El hecho ocurrió frente a la terminal portuaria de Buquebús, entre la avenida Antártida Argentina y la calle Cecilia Grierson, una de las zonas más exclusivas y custodiadas por las fuerzas de seguridad de la Ciudad.



El ataque salió a la luz a raíz de un video grabado por el conductor, en el que muestra las heridas que le infligieron en el episodio que ocurrió la semana pasada.



"Esto lo hago porque no quiero que les pase lo mismo que a mí. Esto me lo hicieron los trapitos en pleno centro. Entre cuatro trapitos me agarraron y me cagaron a piñas ", manifestó el hombre sobre el ataque, visiblemente enojado con una venda sobre el rostro y la camisa ensangrentada.