El chico será operado posiblemente este viernes por la quebradura de tabique





Una grave denuncia llegó este lunes a la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública de la Policía de San Juan: una madre dijo que su hijo, de 16 años, fue brutalmente golpeado en la madrugada del domingo pasado por un efectivo de la Comisaría 11ra de 9 de Julio.

Según informes médicos (del legista y privados), el chico tiene quebradura del tabique nasal, rotura de una muela y hematoma detrás de las orejas.

María Ángeles, la mamá del menor, es comerciante y vive en 25 de Mayo. La mujer habló con DIARIO DE CUYO y dio detalles de lo que su hijo le contó. Todo ocurrió a las 2 del domingo, cuando su hijo y dos amigos viajaban en moto y en La Majadita se les pinchó una de ellas, por lo que se detuvieron a un costado para repararla.

Una muela terminó rota por la golpiza





"Unos chicos que estaban haciendo picadas cerca de donde estaban ellos empezaron a escaparse de un patrullero que andaba por la zona y uno de esos muchachos se refugió junto a mi hijo y sus amigos", detalló María Ángeles. En ese momento, una camioneta de la Comisaría 11ra se acercó y, además del muchacho que corría picadas, mete al menor creyendo que también era parte de las picadas.

La madre del menor mostró los diferentes exámenes médicos que dan cuenta de las lesiones





Dentro del patrullero es cuando supuestamente ocurre la golpiza. "Me da un cabezazo en la cara y se me nubla todo, y me pega por todos lados", contó el joven. Y agregó, "se enojó más porque yo le decía 'por qué me llevás si no estaba corriendo picadas".

Por ser menor de edad, la policía llama en las primeras horas del domingo a la casa del joven y es la madre la que se acerca por la Seccional. "Yo estaba enojado con mi hijo, porque me dijeron que estaba corriendo picadas. Pero empezaron a pasar cosas raras. Tardaban en entregármelo y, cuando me dicen que tenía un golpe en la nariz, me explican que era por un golpe cuando quiso escapar", explicó María Ángeles.

La campera del joven manchada de sangre





El chico fue entregado a la madre sin pasar por el médico legista, un paso de rigor en cualquier detención

La mujer se lleva a su hijo, lo reprende en su casa pero al día siguiente nota que su hijo se quejaba de dolor en la nariz y es allí donde se quiebra: "Me dice que le había pegado un policía y que lo había amenazado 'si hablás, tus viejos van presos", contó. Tras cartón, parte a la Comisaría 11ra y busca saber quién era la guardia de esa noche y no obtiene respuesta pero dice que escuchó, 'cagamos, el pendejo habló'.

El caso está en la Secretaría de Inspección y Control (expediente 209 000948-18) y se hará una investigación del caso. "No quiero que le pase a nadie más, no tienen derecho a pegarle a nadie, voy a llegar hasta las últimas consecuencias", sentenció la madre del chico.