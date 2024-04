Festejar un cumpleaños debería ser pura alegría y más si se trata de niños. Pero esto no ocurrió para algunas familias que lo único que vivieron fue angustia y desazón cuando llegaron a un salón de eventos infantiles, ubicado en Pasaje Patria entre Quiroga y Boulevard Sarmiento, en Rawson. Lo que sucedió fue que se toparon con otro cumpleaños, que recién comenzaba o las persianas bajas con una faja de clausura.

En diálogo con Diario de Cuyo, Erika González (27), contó que si bien el cumpleaños de su hijo es en mayo; se considera damnificada porque el dueño de "Mundo Kids", a quien identificó con el nombre de Maximiliano Soler, no sólo le pidió una seña en enero sino que, a dos meses de su evento, ya le había recibido el monto de $40.000 por cuatro horas y el extra de $4.000 por el alquiler de una fotocabina. Cifra que "no sé si voy a recuperar" porque teme que para mayo le ocurra lo mismo que a otros.

Erika dijo que por Market Place de Facebook vio la publicidad del salón y tras contactarse con el propietario, realizó la seña del cumpleaños N°3 de su hijo. Todos los preparativos marchaban bien hasta que vio una publicación en las redes donde lo acusaban de estafador. Cuando indagó sobre lo que les había pasado a otras personas, se enteró de lo peor: alquilaba el salón el mismo día a varias personas y a fines de marzo, el local estaba clausurado.

Inmediatamente, pidió explicaciones y no las recibió. Por eso, decidió realizar una exposición en la Comisaría 6ta donde se topó con otras cinco denuncias contra esa persona por el mismo motivo. "A una mamá, que tiene el cumple de su hijo el 11 de abril, le dijo que para esa fecha ya iba a estar el salón habilitado, que se arriesgue. Pero en la Policía me dijeron que el hombre levanta las fajas, realiza el evento y durante la fiesta, lo clausuran de nuevo. Yo no me voy a exponer a pasar semejante situación", dijo indignada.

Erika asegura que "en los tiempos que vivimos es muy difícil juntar plata y realizar una fiesta" pero confesó que por ahora prefiere organizarlo en otro lugar por los antecedentes que tiene el dueño. "Ahora he encontrado otra publicación donde vende la llave del salón. Siendo que hay muchos cumpleaños programados a futuro, como el mío en mayo, por ejemplo", indicó.

En las redes sociales, muchas personas comentaron sobre esta situación y expusieron su caso:

Para evitar atravesar un mal momento el día del cumpleaños de su hijo, Erika decidió organizarlo en otro lado y dejar que la justicia resuelva su caso. Pero quiso hacerlo público a través de las redes, para que a otros no les pase porque sospecha que el dueño del salón sigue alquilándolo, frente al desconocimiento de los clientes.