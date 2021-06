La jueza Celia Maldonado accedió ayer al pedido de Fiscalía para que una chica de 14 años declare en Cámara Gesell sobre un hecho grave que la tuvo como víctima: la detención presuntamente ilegal y las lesiones que le causaron un grupo de policías el pasado lunes, cuando practicaba skate con otros chicos en la pista ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus de Capital.

En la mira hay 8 efectivos, unos del Comando Radioeléctrico y otros de la comisaría 5ta, y existe un video que los podría complicar, señalaron fuentes judiciales. Todos fueron suspendidos preventivamente "con el propósito de continuar con las investigaciones", consta en un comunicado difundido ayer por la Secretaría de Seguridad.

Quienes denunciaron el caso en la UFI Delitos Especiales fueron los padres de la menor. El hecho ocurrió entre las 14 y las 14.30 del pasado lunes. A esa hora se desarrollaba un evento por el Día Mundial del Skate y en el lugar estaban reunidos varios jóvenes.

La persona que filmó con su celular el arresto, también había sido apresado ese día

La Policía supuestamente llegó para dispersarlos, teniendo en cuenta la situación sanitaria actual, pero su llegada desencadenó incidentes.

Según la denuncia, la chica de 14 años fue tirada al piso, insultada y esposada por los uniformados. Luego fue trasladada a la comisaría 5ta en calidad de contraventora, donde permaneció al menos 6 horas en la zona de los calabozos, aseguraron los voceros.

Los padres de ella dijeron que esa medida fue ilegal e innecesaria, teniendo en cuenta que ellos habían ido al skatepark cuando les avisaron que su hija estaba en problemas, pero adujeron que los efectivos se negaron a entregarles en ese lugar a la menor.

El médico legista acreditó que la adolescente tenía lesiones en las muñecas (supuestamente provocadas por las esposas) y en la palma derecha, un corte en un dedo de la mano izquierda y dos heridas en la parte interna del labio inferior de su boca. Por eso diagnosticó 20 días para la curación y 5 de incapacidad, informaron en la Justicia.

El fiscal Adrián Riveros y su ayudante Francisco Pizarro están al frente de la investigación.

El caso hasta ayer no tenía imputados, pues los policías aún no fueron identificados. Es por eso que ayer el fiscal Adrián Riveros y su ayudante Francisco Pizarro solicitaron que la menor sea sometida a una audiencia videograbada. En ese espacio, ante los psicólogos, podría aportar información clave para la causa, indicaron. El defensor oficial Alejandro Martín García solicitó a la jueza que se declare incompetente, aludiendo que un caso de abuso de autoridad no debe ser tratado en el sistema acusatorio, pero no tuvo éxito.

En estos días circuló por redes un video donde se puede ver el momento en el que la adolescente es apresada. También fueron detenidas más personas (mayores de edad), entre ellas quien filmó ese video.

En Fiscalía dijeron que esperan más pruebas para determinar qué delitos del artículo 144 bis del Código Penal cabría imputarles a los policías cuando puedan ser identificados. En ese sentido, explicaron que, del grupo de 8, no a todos les correspondería ser acusados penalmente.

"La Policía siempre hace detenciones en ese lugar, no se qué tiene con los chicos. A mi hija le dijeron "pendeja cul... de m... quién te crees que sos"", declaró la madre de la adolescente en Radio Sarmiento.