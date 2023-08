Un supuesto episodio de violencia escolar entre compañeros es investigado en el establecimiento Carmen Peñaloza De Varese, turno tarde, ubicado en el Barrio Los Pinos, departamento Chimbas, donde está prevista una reunión de la directora con padres de los involucrados.

Gisela Castro, la mamá de uno de los alumnos de 5to B, indicó que ayer durante un recreo, a uno de los chicos le quitaron la gorrita que tenía puesta y que, supuestamente, su reacción violenta fue buscar un cuchillo e intentar agredir al menos a dos compañeros, uno de ellos su hijo.

Y no terminó ahí. De regreso al aula, el niño tomó esta vez unas tijeras y volvió a intentar agredir al otro compañero, según graficó Castro, quien agregó: “Incluso amenazó al otro chico diciéndole que lo iba a buscar de nuevo más tarde, después de drogarse”.

Castro señaló que se enteró por el grupo de Whatsapp del incidente y apuntó al profesor de los alumnos -que rondan los 10 y 11 años de edad-, al no estar conforme con el proceder. Dijo que el maestro se limitó, tanto en el recreo como en el aula, a quitarle los elementos cortantes al supuesto agresor y no tomar otra medida. “Esta mañana hablé con la directora y me dijo que no estaba enterada de lo sucedido”, indicó la mujer.

La investigación continuará y Castro, que dijo que su hijo no asistirá hoy a clases por el miedo que atraviesa, afirmó que espera que el sea separado al menos temporalmente el agresor del curso, mientras recibe tratamiento.