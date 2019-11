Ocurrió hace tres años, en una reunión familiar previa a una fiesta de fin de año. La versión que intentan confirmar los investigadores indica que, cuando todos estaban en un patio, la niña, entonces de 13 años, fue llevada con alguna excusa a una habitación por su primo y uno de sus amigos, y que en ese lugar la violaron, turnándose para sujetarla y someterla. Evitaron que la niña hablara diciéndole que si su padre se enteraba, iba a matar a su primo y la consecuencia no podría ser peor: iría preso por ese crimen, indicaron fuentes judiciales.



Ese relato llegó ayer al Centro de Abordaje Integral de Niños y Adolescentes Víctimas (ANIVI), desde donde se motorizó de inmediato una investigación para determinar la veracidad o no de esa denuncia, con expresas instrucciones de la fiscalía en turno y el Segundo Juzgado de Menores, pues los supuestos abusadores tenían al momento del hecho un año más que la niña, indicaron.

Si los supuestos violadores tenían menos de 16 años cuando pasó todo, son inimputables.

El caso se conoció días atrás cuando llamaron a la madre de la chica desde la escuela a la que concurre. En el colegio se interesaron por saber por qué no estaba bien de ánimo y la niña le contó todo a una psicopedagoga. Luego reiteró su versión ante su mamá, en presencia de esa profesional, precisaron.



Ahora se espera que la niña cuente su versión de los hechos en el ANIVI ante un profesional en Psicología que determinará si es o no verosímil. Y, en caso de ser así, el daño psicológico que pudo dejarle el ultraje sexual.



Este punto no es menor pues de esa evaluación psicológica y de un informe médico para corroborar si la niña es o no virgen, dependerá el avance de la investigación contra esos chicos, que en la actualidad tendrían 17 años.



Otra cuestión a resolver por las autoridades judiciales sobre la posible autoría de los menores, pasaría también por establecer si el proceso judicial avanzará o no contra ellos, pues si se confirma que tenían 14 años al momento de los hechos serían inimputables: en Argentina, los menores de 16 años no pueden ser castigados por sus crímenes.