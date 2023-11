David Nalbandian fue denunciado por su expareja, la modelo Araceli Torrado, por acoso y hostigamiento luego de que la mujer descubriera que el extenista instaló una cámara en el departamento de la joven para vigilarla.

Así lo reveló el abogado de Torrado, Martín Olari Ugrotte, quien afirmó que la influencer comenzó a ser hostigada por Nalbandian en abril de este año, luego de que ella decidiera poner fin a su relación.

Según el letrado, el exdeportista comenzó a llamar de forma insistente a su ex e intentó que el encargado de seguridad del edificio donde ella vivía le entregara las filmaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Olari Ugritte agregó que dos meses después de la ruptura, la presunta víctima notó un “brillo inusual en el ventiluz” de la habitación y llamó a su hermano para que la ayude a revisar si había algo detrás de la rejilla. Así fue que encontraron una cámara controlada por internet que enviaría imágenes a un teléfono remoto. El dispositivo apuntaba a la cama donde dormía la modelo.

La cámara que habría colocado David Nalbandian en el baño de Araceli Toledo.

LA JUSTIFICACIÓN DE DAVID NALBANDIAN

Tras el descubrimiento, la joven se contactó con Nalbandian y luego de insistir repetidas veces el extenista habría reconocido que colocó el dispositivo para “comprenderla mejor”.

“Yo ya sé que la pusiste vos, aunque te sientas un gil y no me lo quieras reconocer. Sería mejor que me lo reconocieras porque fijate cuánto más grave lo que estás haciendo de querer hacerme creer que la cámara está de antes o que la puso otra persona”, aseguró Torrado en un audio a Nalbandian y que difundieron el periodista Federico Fahsbender y Olari Ugrotte en C5N.

“Lo que estoy preocupado es estar bien con vos, quiero encontrarle la vuelta para hacerlo”, contestó el acusado en otro audio. Tras la insistencia de la mujer para conocer las razones de la presencia de la cámara, Nalbandian contestó “La puse pero no la pude ver porque no sé qué quilombo hay con internet”.

“Si te acostás con alguien o no te acostás con alguien, lo podés hacer ahí, afuera, en cualquier hora, cualquier día, cualquier momento. No es por eso”, agregó.

LA DENUNCIA JUDICIAL

David Nalbandian fue denunciado en la Fiscalía N°18 de la Ciudad de Buenos Aires, que “decidió archivar el caso en un primer momento porque los mensajes de Nalbandian y la cámara allí colocada según su lectura de la ley no constituían un delito”.

“Esto fue confirmado por la fiscal de Cámara Sandra Guagnino el 9 de septiembre pero abre la puerta para que la causa continúe si se presentan nuevas pruebas”, explicó el letrado.

La cámara instalada por Nalbandian fue analizada por el Cuerpo de Investigaciones judiciales, precisó Olari Ugrotte, “que al no tener las claves de acceso del dispositivo no pudo determinar si transmitió imágenes o no”.

“Nosotros tenemos elementos para sostener que Nalbandian sí utilizó la cámara para ver imágenes en forma remota. Tal es así que le manifestó a Araceli en una oportunidad ‘¿no te pensás levantar en todo el día?’. Es evidente que él vio las imágenes”, aseguró el letrado.

“Nosotros entendemos que hay elementos suficientes para avanzar en medidas probatorias que tienen que ver no solo con probar esta situación de que él accedió a las imágenes, sino la posibilidad de que existan estos registros que por supuesto de ningún modo pueden ser difundidos porque ya sería un perjuicio mayor”, remarcó el abogado de la víctima.