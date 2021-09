María Laura Figueroa es abogada pero también se dedica al negocio inmobiliario. Hace unos días se llevó una desagradable sorpresa al confirmar lo que, luego de incesantes llamados sin respuestas, sospechaba. La mujer a la que le había alquilado un departamento amoblado se lo desvalijó, según denunció en la comisaría.

"Ella estuvo dos meses y medios, hasta que de repente me dejó de responder los mensajes, no me podía comunicar con ella. Iba al departamento y no me atendía. Me empecé a imaginar lo peor y cuando fui estaba vacío, se había llevado todo", dijo la damnificada en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Según relató, sacó del inmueble la heladera, la cocina, un aire acondicionado, mesa, sillas, mesa de TV, sommier con colchón. Hasta las cortinas de la vivienda ubicada sobre calle Brasil, de Capital.

De inmediato María Laura radicó la denuncia que tramita el Juzgado Correccional N° 2. "Su documento decía que era de Neuquén, pero tengo entendido que vive acá. Ella me contactó por un aviso en redes sociales", contó. Según estima, lo robado tiene un valor aproximado de $200 mil. "Además, me quedó debiendo 50 mil de alquiler".

"Quiero que me devuelva las cosas o el monto, nos ha hecho un agujero económico terrible", concluyó.