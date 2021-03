La joven se bañaba con el más pequeño de sus cuatro hijos, un nene de 2 años, cuando resolvió salir para buscarle ropa y un toallón para secarlo. Enfilaba del baño al dormitorio cuando una presencia la sobresaltó al extremo: su ex, un jornalero de 36 años, parado en el comedor. "Vos me calentás", le dijo. Y según contó la mujer a este diario, en el acto se le abalanzó. En medio de empujones y la cerrada negativa de la mujer, que tiene 31 años, el sujeto logró llevarla hasta el dormitorio, donde finalmente la dominó y la sometió sexualmente.

"Convivimos durante 11 años y la verdad que nunca pensé que me haría algo así, tengo miedo de que se vuelva a aparecer y me haga lo mismo. Yo ya lo había denunciado y tenía prohibición de acercarse a mí", reveló ayer la denunciante.

Todo pasó el último viernes alrededor de las 22. Según la mujer, ella había dejado la puerta de ingreso sin llave cuando decidió higienizar a su hijo y, darse un baño.

"Yo decidí separarme hace tres años porque era muy celoso y muy agresivo, pero él no paró. Por ejemplo, si me veía en la plaza se paraba a insultarme, me decía sos una p... de m..., cuando yo estaba con alguna amiga. Ni a mi familia le permitía que me visitara, siempre llegaba hasta la puerta y me hacía escándalos a los gritos, y eso que no fuma ni toma", detalló.

El último viernes, cuando el sujeto se marchó (su identidad se mantiene en reserva por los dos hijos que tiene con la denunciante), una hija de la mujer avisó a la Policía y minutos después fue trasladada hasta la Capital a denunciar en el Cavig. Ahí detalló los hechos y su complicada historia con el jornalero, fue revisada por un médico que ahora deberá informar el cuadro de lesiones que presenta. Y con todas esas evidencias el caso quedó para ser evaluado por las autoridades judiciales, quienes serán las que determinen si el jornalero debe o no ser detenido.