Sergio Abraham reconoció que no sabe donde va a pasar la noche de este lunes en San Juan. Con residencia en Mendoza, afirmó que llegó a esta provincia el viernes pasado, 9 de julio, para realizar tareas de actividad social. Pero que nada pudo hacer.

Dijo que arribó a la terminal de ómnibus a las 15,20 y se dirigió al baño. Describió que dejó la valija detrás suyo para orinar y no supo en que momento alguien se la llevó. “Me robaron”, gritó espontáneamente y agregó que otra persona le dijo que vio salir muy rápido a un joven. Intentó ubicar a alguien con su valija, pero no encontró a nadie. Y agregó que no le quisieron tomar la denuncia en la terminal.

En la que pudo radicar en la mañana de hoy lunes, declaró que dentro de la valija llevaba su notebook, teléfono celular, billeteras con tarjetas y una suma en efectivo de 7.000 pesos, por lo que quedó incomunicado y varado.

Abraham se presentó como periodista y actor social del Ministerio de Desarrollo de la Nación e indicó que hasta ahora no encontró la forma de poder viajar. “Estos dáis estuve hospedandome en un hostel y la verdad es que agradezco la solidaridad de su gente. Pero yo no podía seguir acumulando deuda y no he recibido ninguna asistencia estatal hasta ahora para poder salir de esta situación que me encuentro. Ojalá que no me pase nada”, sostuvo.