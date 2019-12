La Policía investiga la denuncia de un hombre que dijo que dos delincuentes le robaron su Toyota Hilux y que se la chocaron cuando escapaban, tras recorrer aproximadamente un kilómetro y medio a toda velocidad.



Lo del choque es un hecho: por las pericias se supo que la camioneta impactó primero contra un árbol y luego terminó adentro de un canal, cerca de uno de los ingresos al Barrio Valle Grande, en Rawson.



Ahora bien, los investigadores dudan de la versión del dueño del rodado, Gabriel "Pantera" Aranda Pizarro (45). El hombre (tiene antecedentes penales) dijo que cuando circulaba por Meglioli, metros al Norte de Calle 5, se bajó a orinar y dejó la Hilux en marcha, situación que fue aprovechada por dos sujetos que no dudaron en subirse y llevarse el vehículo, explicaron los voceros. Eso ocurrió durante los primeros minutos de ayer.



Aranda Pizarro refirió a los policías que vio cuando los supuestos delincuentes huían a alta velocidad por Meglioli rumbo al Sur y que los perdió de vista cuando doblaron por Calle 5 hacia el Oeste. Y que luego se encontró con la camioneta metida en el canal, abandonada, sin nadie en el interior. También denunció que le faltaban algunas cosas que había en el vehículo, como varias prendas de vestir, unas zapatillas y un parlante inalámbrico, indicaron fuentes policiales.



¿Existió el robo? Si la respuesta es no, ¿para qué habría inventado todo? Son preguntas que se hacen los pesquisas. La víctima dijo que no alcanzó a ver el rostro de los presuntos ladrones porque la zona donde ocurrió el ataque estaba oscura.



Personal de la División Criminalística trabajó en el lugar recolectando huellas y otras pruebas que sirvan para esclarecer el caso. La denuncia fue radicada en la seccional 35ta.