Un joven denunció que patovicas de un boliche de Arroyo Seco, Sante Fe, le dieron una brutal paliza y lo dejaron inconsciente afuera de la disco. Por su parte, el responsable del boliche negó el hecho y dijo la víctima se golpeó pero que en ningún momento fue agredido por personal del lugar.

El violento hecho ocurrió el viernes en el local bailable Mikha, de dicha ciudad santafecina. De acuerdo al relato de Marcos Saurralde, de 25 años, él estaba en el baño cuando de pronto irrumpió una persona de seguridad que le preguntó si se estaba drogando. En ese momento, el joven negó esa situación y ofreció que lo revisara, pero sin decir nada el patovica lo tomó del cuello, lo sacó del baño y "le empezó a pegar piñas en las costillas, y le puso el brazo en el cuello y lo empezó a ahogar. Y enseguida vino otro y le pegó una piña en la cara y lo desmayó. Y de ahí no se acuerda nada".

"Me dejaron tirado afuera de la puerta que boliche que está al lado. Estaba inconsciente y un chico me pudo dar vuelta, porque me estaba ahogando con sangre", remarcó.

En tanto, Gimena, hermana de la víctima, señaló: "Casi lo matan, quedó inconsciente, tirado en el piso. En ese momento, unos chicos y empezaron a gritar que había una persona muerta en el piso. Entonces llegaron los amigos, lo levantaron y trataron de reanimarlo".

Marcos continúa internado en el hospital Provincial N° 50 de Arroyo Seco, a la espera de que lo trasladen a un nosocomio de alta complejidad, ya que no puede mover los dedos de las manos. "Estoy esperando que me lleven a un hospital de alta complejidad porque necesito saber que tengo en las manos, porque puedo mover los brazos, pero no puedo mover los dedos", comentó Marcos a medios locales.

De acuerdo al último parte médico emitido por el hospital de Arroyo Seco, Marcos presenta "policontusiones, con traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. También presentaba una epistaxis nasal (hemorragia nasal), a la vez que presentaba múltiples escoriaciones en la cara".

Al joven le efectuaron "una tomografía de cerebro y de la columna cervical y se decidió la internación", al tiempo que las tomografía no arrojaron lesiones.

Respecto de la perdida de sensibilidad en sus extremidades, se deben a "una alteración sensitiva en las manos, por eso se espera la evaluación neurológica", al tiempo que sostuvieron que no tiene hematomas en otras partes del cuerpo.

La versión de los responsables del boliche

Juan Carlos, dueño del boliche, negó que haya sido golpeado dentro del local y manifestó que el joven de 25 años tuvo inconveniente en el baño y que cuando la seguridad lo sacó, debido a un "forcejeo", Marcos "se cayó o trastabilló", y sostuvo que incluso hay testigos.

"Cuando se cayó al suelo se le produjo o se lastimó el tabique nasal, pero nadie lo golpeó. No es que hubo una golpiza, ni lo sacaron, del boliche nada que ver con eso", indicó.

Y agregó: "Lo atendió una chica que es enfermera, que trabaja con nosotros, hasta que llegó la ambulancia y se lo llevaron al hospital de acá, ahí lo atendieron, y quedó internado".

El propietario del boliche incluso contó que este lunes le pidió al encargado de la seguridad que se contactara con la familia del chico para ver si necesitaba algo, porque "no estamos para pegarle a la gente sino para que venga y se divierta".

