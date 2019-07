Policías de diferentes brigadas de investigación, bomberos, el GERAS, la División Canes, la Montada, entre otras fuerzas, anoche seguían trabajando para dar con el paradero de una mujer que está desaparecida desde el mediodía del pasado jueves, cuando huyó corriendo hacia el medio del campo después de que su marido la sorprendiera cuando estaba abrazada a otro hombre, según denunció el propio esposo en la Policía y también ante la prensa.



La mujer en cuestión tiene 24 años y es de apellido Requena. Fuentes policiales dijeron que a eso de las 12 del último jueves su esposo y padre de sus dos hijos la pescó cuando ella estaba reunida con otro sujeto, en inmediaciones de Ruta 40, unos 3 kilómetros al Norte de las vías del ferrocarril, en la zona de Campo Afuera, en Albardón. Allí los tres protagonizaron una discusión que terminó cuando Requena echó a correr a campo traviesa y desde entonces no se supo más de ella.



Al parecer, el marido creyó que iba a regresar, pero con el correr de las horas su preocupación aumentó porque eso no ocurrió y cerca de las 19 de ese día decidió acudir a la Policía para denunciar su desaparición, indicaron los voceros. Así, la Policía montó un importante operativo de búsqueda, que hasta contó con la ayuda de drones, mientras que la Justicia ordenó ayer por la mañana allanar la vivienda del hombre con el que estuvo reunido, a partir del relato "poco específico" que dio sobre el hecho, según una alta fuente policial. Lo concreto es que en su casa del Barrio Néstor Kirchner, también en Albardón, no hallaron nada raro ni tampoco detuvieron al sujeto. Se espera que hoy continúe el rastrillaje en la zona, aunque la hipótesis es que está en lo de un familiar.