Investigación. La denuncia fue radicada por la pareja de la agente en la seccional 4ta. La causa luego fue remitida a Inspección y Control de Gestión, donde también investigan a Capdevilla.

La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública de la Provincia investiga una denuncia contra una miembro de la Policía de San Juan a la que su pareja acusó de haberlo apuñalado en un pie durante una discusión, dijeron fuentes oficiales y policiales.

El hecho ocurrió durante la madrugada del último lunes y la sospechosa en una agente de apellido Capdevilla que actualmente se desempeña en la seccional 23ra de Rivadavia.

Todo habría surgido porque la pareja fue a un cumpleaños donde estuvo la ex de él.

Tiene 3 años de servicio en la Fuerza local pero ahora su carrera peligra por quedar en medio de este escándalo. Fuentes policiales comentaron que el hecho sucedió en una casa ubicada cerca del Cementerio de la Capital, donde vive la familia del muchacho, de apellido Cabrera. En la noche del domingo allí festejaron el cumpleaños de una hermana del chico, evento al que asistió una amiga de la cumpleañera que casualmente hace un tiempo había tenido una relación con el joven.

Según los voceros, durante el cumpleaños la cosa estuvo tensa y el drama estalló una vez que la ex del denunciante se retiró de la vivienda. Cabrera en su denuncia aseguró que Capdevilla le hizo una escena de celos que incluyó gritos e insultos. Y que en un momento dado con un cuchillo le hizo una herida en la parte superior del pie izquierdo, señalaron fuentes ligadas a la investigación. La lesión no fue profunda y no causó mayores complicaciones para Cabrera, pero de igual modo si se comprueba que efectivamente la acusada tuvo esa reacción se trata de un comportamiento "grave", dijo una alta fuente vinculada a la causa.

A raíz de la denuncia, a Capdevilla en principio le imputaron el delito de lesiones leves. Y además de la investigación penal, paralelamente se le abrió un sumario interno que seguramente con el correr de los días tendrá novedades.

Lo que aguardan los investigadores es el informe del médico legista, clave para saber con exactitud cómo fue provocada esa herida. Es que en su defensa la policía habría dicho que se trató de un accidente doméstico y además denunció a su pareja en la Comisaría para la Mujer por supuestas amenazas, según fuentes oficiales.

La pareja no tiene hijos en común.