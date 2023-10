Un empleado de una empresa de seguridad privada es investigado luego de que su novia, ahora ex, denunciara que la violó en presencia de sus tres hijas, quienes dormían en la misma habitación cuando él, según la acusación, le abrió las piernas a la fuerza y le introdujo los dedos. Sin embargo, el sospechoso, de 34 años, negó todo y afirmó que es un invento de su expareja por los celos que le dio descubrir que una compañera de trabajo del hombre le había transferido dinero.

La presunta víctima puso la denuncia en la UFI CAVIG el pasado 28 de julio. Dijo que en la madrugada de ese viernes, cerca de la 1, empezaron los problemas con su novio, con quien estaba en pareja desde hacía dos años y convivía hacía uno en una casa de 9 de Julio, propiedad de los padres de ella.

La denunciante aseguró que discutieron en la habitación que compartían junto a las tres hijas de ella (13, 11 y 8 años) y que cuando estaban acostados en la misma cama que la menor de las niñas (las mayores estaban al lado en otra), su novio la golpeó en la espalda con la rodilla, la tiró de los pelos hacia atrás, se colocó sobre ella y con violencia intentó introducirle los dedos. Explicó que le pidió que se apartara, pero que él no le hizo caso y logró violarla con los dedos.

El acusado no es identificado, para proteger a la presunta víctima y sus hijas menores de edad.

Toda esa situación fue relatada el pasado jueves por el fiscal Eduardo Martínez y la ayudante Sofía Cerutti (UFI CAVIG) en la audiencia en la que imputaron al acusado el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Asistido por el defensor oficial Alejandro Martín García, el imputado declaró ante el juez de Garantías Eugenio Barbera que la relación venía con tiranteces por los aportes suyos a la casa donde vivía con su pareja y las hijas, los hermanos y los padres de ella. Dijo que dos días antes del hecho en el trabajo compraron viandas para almorzar y que una compañera le envió plata, transferencia que al día siguiente su novia vio en su celular. "Por eso empezó la discusión, por celos. Cuando voy a acostarme no me deja lugar en la cama, yo le pedí un lugarcito pero se negó. Entonces me senté en una esquina y me puse a ver videos en el teléfono como hasta las 5 de la mañana que me dio sueño y me recosté en los pies de la cama. A las 7 ella se levantó, cambió a las niñas y se fueron a la escuela. Lo puedo jurar por mi vida y por mis viejos que están en el cielo, esa noche no hubo ningún tipo de agresión, ni física ni sexual, mucho menos con las niñas en la pieza", sostuvo.

Lo concreto es que el juez, además de conceder 6 meses para la investigación, autorizó la realización de una prueba que puede echar luz al caso: las entrevistas en Cámara Gesell a las tres hijas de la denunciante. Fiscalía ya cuenta con el informe de un médico legista que descubrió lesiones de reciente data en la superficie corporal de la mujer y erosiones "muy definidas" en la vagina.

Cabe destacar que el imputado permanece en libertad, aunque le impusieron algunas medidas para asegurarse que no se fugará ni entorpecerá la investigación, como la obligación de presentarse periódicamente en una comisaría cercana a su nuevo domicilio y la prohibición de acercamiento y contacto con su expareja.