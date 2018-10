Un terrible hecho se produjo el viernes pasado según denunció una mujer de Albardón. Ella llegó al hospital de su departamento, Dr. José Giordano, para colocarse una inyección y, según asegura, el enfermero la encerró, la manoseó y quiso desnudarla. De inmediato, realizó la denuncia y el hombre fue detenido.

“Yo fui a ponerme y me hicieron pasar a la enfermería. El enfermero cerró la puerta y me empezó a manosear, me quiso bajar el pantalón e intentó subirme la remera. Le dije que no y le pedí que abriera la puerta. Pero él se negaba. Hasta que empecé a gritar y accedió”, relató la mujer de apellido Salinas.

Y agregó: “Salí llorando y pálida y fui a hablar con la secretaria del Jefe del hospital. Después hice la denuncia en Policía”.

Como consecuencia, el hombre, de apellido González, quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría de la Mujer, según confirmaron fuentes policiales.

“Sólo quiero que se haga justicia porque pasé un momento horrible. Agradezco que no haya pasado a mayores, pero no quiero que este tipo no les siga causando daño a las mujeres que se van a atender al hospital”, sostuvo Salinas.