Dos oficiales de la Policía Bonaerense fueron desafectados en las últimas horas por disposición de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridadprovincial, tras ser filmados golpeando en forma salvaje a un menor que presuntamente había robado un automóvil junto a un cómplice en la localidad de Bernal.

Los efectivos se habían llevado la semana pasada al menor por "resistencia a la autoridad" e "intento de robo" de un vehículo, pero antes lo golpearon y quedó todo registrado por un vecino en esa zona del partido bonaerense de Quilmes.

En la filmación no se vio resistencia alguna por parte del apresado, al tiempo que el denunciante no lo reconoció como autor del delito, al tiempo que sus familiares aseguraron que el joven no fue quien había cometido el robo a mano armada de un vehículo Chevrolet Corsa en la localidad de Bernal.

La desafectación de ambos uniformados, pertenecientes a la comisaría Quilmes 7ma. de Bernal, se produjo en el mismo momento en el que se tomó conocimiento del hecho.

Según precisó la Policía Bonaerense, tras la sustracción del rodado "se dispuso un rastrillaje que permitió interceptar al auto con los delincuentes a bordo, de 16 y 17 años, quienes luego de resistirse a la labor policial, fueron reducidos por la fuerza provocando roturas en la luneta del auto".

"El menor de 16 años fue restituido a los padres mientras que el otro se encuentra detenido a disposición del Fuero del Menor de La Plata", agregó el informe.

La separación de los dos oficiales se produjo porque lo que marca el protocolo es detenerlos y trasladarlos a la sede policial correspondiente y no agredirlo que se vio en el video, con el agravante de que es menor de edad.