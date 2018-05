Pasaron 21 días desde que Cristian Santos, el joven neuquino de 22 años que vive con su familia en Marquesado, se presentó en una consulta médica en el Hospital Rawson y desapareció sin dejar rastros. Su madre, Virginia Roquier, ya realizó viajes a Neuquén, Mendoza y sigue buscando en San Juan, pero hasta el momento no tiene demasiada información sobre qué sucedió con su hijo. Ahora, organiza una marcha para pedir ayuda.

“Desde que él no está viajé a Neuquén y dos veces a Mendoza. Aquí hablo con la Policía, con el juez, pero todavía no hay certezas sobre qué hizo mi hijo tras salir del hospital”, comentó la mujer.

Y detalló que, “hasta el momento, lo único concreto es que Cristian sacó un pasaje a Mendoza, el día martes 10 de abril –día en que desapareció- a las 14. Pero nadie me sabe decir si subió al colectivo ni si llegó a Mendoza. La situación es desesperante”.

Tras hacer la denuncia en San Juan e iniciar la búsqueda, Virginia viajó a Neuquén, donde se reunió con familiares y amigos, preguntó por su hijo, realizó una marcha y se acercó a las autoridades policiales. Aunque todos lo buscan, nadie sabe del joven.

Además, viajó dos veces a Mendoza. Allí pegó panfletos con la imagen de su hijo y también habló con la Policía, pero nada. “Mi intención es conseguir en Mendoza las filmaciones de las cámaras de seguridad de la Terminal, para ver si mi hijo efectivamente estuvo ahí, pero no me las quieren dar y no me dan explicaciones”, detalló la mujer.

Ahora, desesperada, Virginia convocó a una marcha para este martes a las 18 en la plaza 25 de Mayo. “Vamos a pedir que mi hijo aparezca”, resaltó. Y agregó que “yo creo que al principio la búsqueda era intensa, pero ahora está todo como frenado, necesito saber dónde está Cristian”.

En cuanto a lo que pudo haberle sucedido, la mujer contó: “Hoy por hoy estoy desorientada. En Neuquén no hay nada, en Mendoza no me quieren dar información y acá, no sé. No sé ni dónde estoy parada. Lo que da un poco de tranquilidad es que las malas noticias son las primeras que saben y yo todavía no tengo ninguna noticia. No quiero pensar más”.