Fue por las cámaras de video del drugstore donde trabaja la víctima, que la dueña del local pudo ver a un sujeto ocasionando disturbios. Eran las 10 de la noche aproximadamente del pasado 2 de octubre cuando Elías Emanuel Rojas agredió a su ex pareja verbalmente, a pesar que desde marzo de este año tenía el beneficio de suspensión de juicio a prueba un año.

"(Estaba) cubriendo a mi compañera ya que no era mi turno, cuando se hizo presente Elías, el mismo se encontraba en estado de ebriedad y bajo los efectos de alguna droga, esto porque no podía ni modular al hablar, enojado comenzó a agredirme verbalmente y causando disturbio", describió la ex pareja del agresor.

Rojas, el 18 de diciembre del año apsado ya había amenazado a su entonces pareja porque no le había dado de comer al hijo que tienen en común: "Te voy a matar, te voy a tirar las cosas, te las voy a quemar". Al día siguiente, en otra discusión, volvióa atacrla en presencia del niño de 8 años de edad: "Te voy a prender fuego a vos y a todas tus cosas, te voy a matar y te voy a dejar en una zanja, donde vive tu mamá, para que vea tu mamá".

Por el nuevo ataque, este miércoles se le revocó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba y se arribó a un acuerdo de juicio abreviado por el cual se condena a Rojas a sufrir la pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional y a cumplir un tratamiento psicológico, entre otras obligaciones.