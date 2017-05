La mujer se acomodó en el sillón junto a su pareja y tiró un colchón frente al televisor para que se acuesten sus hijas en su vivienda bonaerense de la localidad de Lobos. Ella se quedó dormida y cuando despertó a mitad de la madrugada, encontró a su pareja mastubandose mientras tocaba las partes íntimas su pequeña de 10 años.

La madre, aterrada, comenzó a gritar y se dirigió a la Comisaría de La Mujer y La Familia a denunciar el hecho. Sin embargo, las autoridades locales "aún no hicieron nada y el hombre continúa en libertad", manifestó.

A raíz del hecho, su hija de 10 años relató que el hombre la toca desde que ella tenía siete años y que una vez "le metió un dedo en sus partes y la cortó con la uña", aseguró la denunciante. La niña agregó que muchas veces se despertaba, encontraba al sujeto en su cama y él argumentaba que "iba a taparla".

Además, la mujer identificada como Fernanda Arguindegui de 34 años, recordó que su otra hija, una menor de seis años, le comentó un tiempo atrás que "le dolían sus partes" pero no le prestó la atención suficiente ya que pensó que no era nada grave.

El hombre, Diego Molina de 23 años, tiene varias denuncias en su contra por violencia de género y su ex pareja aseguró que es un adicto a la cocaína, la marihuana y el alcohol. La mujer confesó "hace cinco años vivo en una relación violenta, él me rompió todo", haciendo referencia a su vivienda, la cuál quedó destrozada después de que ella no lo dejó pasar en una ocasión.





La denuncia está hecha en la Comisaría de la Mujer a cargo de la jueza Ortel. El hecho fue llevado a la Justicia el 25 de marzo y "nadie lo detuvo, todavía anda suelto", aseguró la mamá de las menores.

Fuente: Crónica