El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tomó cartas en un asunto penal grave que involucra a una joven madre de 27 años, hipoacúsica, detenida desde el 7 de enero pasado por la presunta tentativa de homicidio agravado de sus tres pequeñas hijas (tienen 5, 2 y 1 año) en su casa del barrio Del Bono Green, en Capital. Según la acusación, en ese domicilio la joven dejó suelto el gas e intentó morir asfixiada con niñas y todo. A través de una comunicación oficial, autoridades de la cartera nacional le hicieron saber al juez del caso, Benedicto Correa (Quinto de Instrucción) que respetan su jurisdicción en el tema pero a la vez le piden tener especialmente en cuenta los derechos que les asisten a esa joven con capacidades diferentes, que además es diabética y celíaca, dijeron fuentes judiciales.

Según los voceros, más allá de esa comunicación el magistrado se preocupó especialmente por el caso, al punto de que aún no indaga a la joven pues aún no cuenta con un informe de expertos sobre un punto clave: saber si es o no imputable, es decir si puede responder penalmente por sus actos o si acaso sufre de algún problema mental que obligue a mantenerla internada en un centro de salud, indicaron.

Aún no indagan a la joven porque no se sabe si está o no en su sano juicio

El drama que tiene a la joven internada con custodia en una institución psiquiátrica, ocurrió el pasado 7 de enero en la tarde. Según voceros del caso, ese día la joven mantuvo una enésima discusión con el padre de sus hijas que trabaja en una mina en la cordillera y del cual estaba separada.

Fue tal el calibre del drama que el hombre sospechó lo peor y le avisó a su padre para que se diera una vuelta por la casa. Y cuando el hombre llegó debió derribar la puerta a golpes para poder entrar y salvar a todas de una muerte que parecía segura, pues la mujer había dejado abiertas todas las hornallas del gas y se había encerrado con sus niñas, dijeron.

Cuando la Policía tomó intervención, la sospechosa debió ser reducida pues también había tomado un cuchillo y amenazaba con causar un baño de sangre, precisaron.

Luego de pasar unos días internada en el hospital Rawson, fue derivada a una institución psiquiátrica donde permanece detenida con custodia policial.