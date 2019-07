El sábado pasado al mediodía, Emir Herrera, de 16 años, le dijo a su familia que se iba al dique con un amigo y salió de su casa. Sin embargo, durante la tarde no volvió y tampoco contestaba su teléfono. Alertados, comenzaron a buscarlo, pero no lograron ubicarlo. Más tarde, el joven se comunicó con su madre para avisarle que volvería el domingo por la tarde, sin embargo no regresó. Ahora lo buscan con la Policía y piden ayuda para localizarlo.

“Mi hermano le pidió a su amigo que mintiera y dijera que estaban juntos. Pero después nos enteramos que nunca fueron al camping del dique. El domingo a la madrugada le dijo a mi mamá que estaba con una chica y que volvería a la tarde, para jugar un partido, porque hace futsal y están en medio de un campeonato. Pero no se presentó”, contó Axel Herrera.

A la vez relató: “Él siempre nos avisa cuando se va. Es muy apegado a mi papá –Javier Herrera, DT del equipo de futsal Sarmiento, en el que joven juega-. Es muy raro, no sabemos con quién está”.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 5ta y lo que más preocupa a la familia es que el joven sólo se llevó 50 pesos y poco abrigo. “Cuando se fue estaba vestido con zapatillas blancas, pantalón de Boca azul con una franja verde, un buzo blanco con celeste y negro que dice futsal sarmiento y su nombre, y un chaleco rojo y azul. Además llevaba una mochila negra”, detalló el hermano.

Quien tenga información puede comunicarse al 911 o a la comisaría más cercana.