La familia de Alberto Remigio González está desesperada y acudió a la policía para tratar de hallarlo. El miércoles pasado fue visto por última vez y no hay rastros de su paradero.

El hombre tiene 79 años y vivía en la Villa Lucrecia, en una casa de calle Rodríguez y Catriel, en el departamento Chimbas. Según contaron a DIARIO DE CUYO desde su entorno, ese día salió a las 10:30 y era una costumbre de los últimos 20 años caminar en la mañana.

"Es sano, no toma medicación para la presión, está lúcido, no tiene problemas. Por eso no entendemos que haya tenido un problema de salud, tiene que ser otra cosa", comentó una nuera de Remigio. No tienen idea qué le pudo haber pasado, si se extravió, está en la casa de alguien conocido o si le pasó algo.

Quien pueda aportar datos debe llamar al 911 o acercarse a la comisaría más cercana

Al momento de desaparecer vestía una campera verde de lana, un pantalón marrón de corderoy, unas zapatillas grises con francas azules y una gorra negra. También, precisaron, solía andar con un bastón planco para defenderse de los perros.