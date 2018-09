Una joven de 27 años iba caminando por la calle con su hijo de 3 años, en el barrio Melipal de Neuquén, cuando un hombre quiso robarle al pequeño. “Iba directo a sacarme a mi hijo, no me quería robar. Me dijo que tenía un arma y me repetía ‘dame al nene’”, contó la mujer.

El hecho ocurrió a plena luz del día. “Íbamos caminando por la calle El Jarillal hacia la casa de mi mamá”, relató Agustina al portal LM Neuquén. En ese momento, pasó un motociclista en contramano. “Se me quedó mirando, yo seguí y cuando vuelvo a mirar lo tenía al lado mío y se quería llevar a mi nene”, aseguró la madre y contó que agarró al nene de brazo y empezaron a forcejear.

“Mi nene lloraba y no entendía nada. Como pude, lo volví a poner atrás mío y el hombre se me tiró encima. Ahí le pegué una patada”, contó Agustina. Y agregó que en un momento se le cayó el celular: “Como vio que se me cayó, me robó el celular y se escapó en la moto”, afirmó la joven.

“En el momento no sabía qué hacer, fue una situación horrible. Aún no sé cómo lo soltó, porque iba con las ganas de llevárselo”, añadió.

Agustina hizo la denuncia en la Comisaría 21, pero se la tomaron por el robo de su celular y no por el intento de secuestro de su hijo.

Foto: LM Neuquén