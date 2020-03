Un hermano de Denise Vergara, la mujer asesinada por su pareja en una planta industrial de la localidad cordobesa de Villa Totoral, contó este martes que el acusado le había advertido a su padre que le iba a entregar a su hija "en un cajón".

Nicolás "Luli" Vergara recordó además que el lunes 2 de marzo pasado su hermana Denise había denunciado a Miguel Guitiérrez (40) por violencia de género, luego de que él y su familia la alentaran a hacerlo al darse cuenta que había sido golpeada.



"Esto venía desde hace tiempo, varios episodios de estos había sufrido mi hermana", contó el hombre en diálogo con la FM Más Radio, al describir la relación que Denise mantenía con el acusado, padre de su hijo de 3 años y con quien estaba en pareja desde hacía 10.

"Estaban juntos, vivían juntos hasta el ultimo episodio del viernes pasado (28 de febrero). Nosotros nos damos cuenta el domingo (1 de marzo) que le había pegado y en todo el fin de semana no se había notado porque le había pegado en la frente. Pero lunes ya le bajó y se le pusieron morados los ojos; mi madre se percató de eso", recordó Nicolás.



El hombre aseguró que no se trató de la primera vez que su hermana era golpeada, por lo cual la familia le insistió con que hiciera la denuncia.



"Se quebró, conversamos con ella, le dije que confiara en mí, que no tuviera miedo", contó consternado el hermano de la víctima.



El hombre dijo que, a partir de ese momento, Gutiérrez comenzó a amenazar a la familia y que, al día siguiente de que Denise presentó la denuncia en su contra, el hombre fue a la casa de su padre para intimidarlo.



"Vino a a amenazar a mi padre, le dijo que le iba a entregar a la hija en un cajón", aseguró.



"Luli" Vergara dijo que la pareja de su hermana conocía el lugar donde trabajaba ella porque él también había trabajado allí y agregó que la esperó oculto en un sitio hasta que la atacó "por atrás, por la espalda".



El hombre dijo que, desde el día que hizo la denuncia, su hermana estaba viviendo con sus padres y que, precisamente, su papá la llevaba todos los días a trabajar por cuestiones de "seguridad".

