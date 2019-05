En la jornada de ayer, una joven de 24 años de edad denunció que fue violada en un taller mecánico ubicado en calle Urquiza casi Comandante Cabot, en Rawson.

Según relató su madre, la chica quedó en juntarse allí con una amiga y de hecho, recibía mensajes desde su teléfono celular. "Cuando llegó al lugar la amiga no estaba. Ella ingresó y dos hombres la hicieron pasar. Le empezaron a pegar, la amenazaron con un cuchillo y la violaron", relató la mujer.

"Está muy mal. Ya la revisaron médicos legistas y ginecólogos. En la policía me dijeron que no me podrían dar información de nada.

En otra comisaría no le quisieron recibir la denuncia y la trasladaron hasta la Comisaria de la Mujer", agregó.

Según contó, la joven se defendió como pudo de sus atacantes, golpeó a uno y logró escapar.

Por el hecho, fue detenido un sujeto identificado por la policía como Raúl Maximiliano Vargas, de 27 años, que -aparentemente- vivía en una habitación trasera del local comercial.