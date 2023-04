El juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli sobreseyó a un joven que estaba acusado de enseñarle a un niño a masturbarse y filmarlo.



César Carrasco se llama el muchacho de 20 años que fue desligado de la causa a pedido del fiscal de la UFI Anivi Mariano Juárez Prieto, puesto que no encontró elementos para continuar con la acusación, explicaron fuentes judiciales.



Carrasco estaba acusado de haber cometido un delito contra un vecinito de 6 años al que supuestamente le explicó cómo se debía masturbar mientras lo filmaba con un celular. Ese presunto hecho había ocurrido en Santa Lucía el 11 de enero pasado y enseguida hubo intervención judicial, pues el menor le contó a su madre y ella fue a radicar la denuncia en la UFI Anivi.

Los peritajes en los dispositivos del imputado resultaron clave

La hipótesis era que Carrasco se había encontrado con la víctima en la calle, que entraron en confianza, que mediante juegos hizo que se bajara el pantalón y que luego le enseñó a masturbarse, todo eso mientras lo grababa.



El sospechoso había sido apresado el día 14 de ese mes. Asistido por el abogado Alejandro Castán, en la audiencia inicial había negado la acusación, explicando que el menor de 6 años y al menos un niño más "estaban haciendo eso". Pero había señalado que solamente los vio, que nunca intervino y que no es cierto que filmó la escena. En esa audiencia, realizada el 17 de enero, al sospechoso le habían aplicado 45 días de prisión preventiva domiciliaria y luego fue puesto en libertad mientras continuaba la investigación.



Fiscalía le imputaba a Carrasco el delito de producción de pornografía infantil. Sin embargo, los pesquisas resolvieron no sostener la acusación y pedir su sobreseimiento, basándose en algunas pruebas muy importantes, como la entrevista videograbada al menor vía Cámara Gesell y los resultados de los peritajes a los dispositivos electrónicos que le secuestraron al sospechoso cuando lo allanaron. Según los voceros, los informes de los especialistas no arrojaron nada contundente como para continuar con la investigación contra el imputado.