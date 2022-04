Había pasado poco más de un mes que el agresor desobedeció la prohibición de acercarse a su ex pareja y lo hizo para amenazarla. No le importó tampoco la condena de 2 años de prisión condicional que ya pesaba sobre él por las lesiones que le había ocasionado y la buscó en un lugar y hora que sabía que iba a encontrarla. En la escuela Pedro Alvarez, Pocito, a las 12,30, al momento de retirar a su hija.

Identificado por fuentes judiciales como Nahuel Kosaner, el violento insultó a su ex pareja y entre las amenazas, profirió: “Ese papel no es nada, ya vas a ver lo que te voy a hacer y no la vas a contar”. Ocurrió el 29 de septiembre del año pasado, mientras que el 24 de agosto había recibido la prisión en suspenso y la orden de prohibición de acercamiento.

Este lunes Kosaner fue condenado por esa desobediencia y se unificaron las dos causas, por lo que la sanción es de dos años y dos semanas de prisión efectiva.