El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, reconoció que "hubo tiros" en la trágica persecución de San Miguel del Monte y anunció que fueron desplazados 12 policías. El luctuoso episodio terminó con la vida de cuatro adolescentes y la hospitalización de una nena de 13, que se encuentra en grave estado.

El funcionario provincial había desafectado ya en la tarde del martes a tres efectivos, a los que se agregaron cuatro más de alto rango y cinco oficiales, lo que suman 12 en total.

Se trata del comisario general Marcelo Corbalán, que se desempeñaba como Superintendente de Seguridad Región Capital, el comisario mayor Óscar Osvaldo Frías, Jefe Departamental San Vicente, el comisario inspector Juan Carlos Sosa, Segundo Jefe Departamental de San Vicente y el comisario inspector Mario Ángel Mistreta, Jefe Policía Comunal San Miguel del Monte.

También fue desplazado a José Alfredo Domínguez, oficial subinspector, a Mariano Ibáñez, Cristian Righero, oficiales subayudantes y los oficiales de policía Juan Gutiérrez y Manuel Monreal.

Ayer habían sido desafectados los dos efectivos que circulaban en el patrullero que participó de la persecución. Se trata del capitán Rubén Alberto García y el oficial de Policía Leonardo Daniel Ecilape, además del titular de la comisaría de Monte, Subcomisario Julio Franco Micucci.

"Pido a la justicia que detenga a las personas que por su mal proceder son responsables de la muerte de estos cuatro chicos", agregó Ritondo. "No vamos a proteger a nadie que haya hecho semejante cosa, queremos otra provincia para la provincia de Buenos Aires".

El ministro agregó que estuvo en todo momento en comunicación con la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand para tomar la decisión y con Sandra Mayol, intendenta de Monte, para "diseñar un nuevo formato de policía" allí.

"La policía está para cuidar, manifestó. "No es una policía que corra chicos de 20 años en un pueblo donde viven 20 mil habitantes. No tenemos la locura urbana de otros distritos". "Esos ex miembros han manchado el uniforme y el honor de la policía", agregó.

El lunes por la madrugada, el Fiat 147 en el que viajaban Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13)y Aníbal Suárez (22) se estrelló contra un camión detenido mientras era perseguido por un patrullero de la Policía Bonaerense.