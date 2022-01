Sergio Lapegüe sufrió en las últimas horas un robo en su casa en Lomas de Zamora. El conductor de TN y eltrece se encuentra de vacaciones en México y se enteró porque un vecino encontró la reja abierta.

De acuerdo con fuentes del caso, el robo se produjo entre este viernes y sábado. El periodista, en tanto, comenzó a sospechar de que algo podía haber ocurrido cuando no pudo acceder de manera remota a las cámaras de seguridad. Aunque en un primer momento lo relacionó con los cortes de luz, luego, al no poderlas poner en funcionamiento, percibió que la falta de electricidad no era el problema.

Para ingresar al domicilio, los delincuentes rompieron una reja. Ya adentro, revisaron las distintas habitaciones y se llevaron los objetos más valiosos.

Afortunadamente, ninguno de los dos hijos de Lapegüe se encontraban en el domicilio en el momento del robo. Por un lado, Micaela está haciendo teatro y vive en Buenos Aires, en tanto que Elvis llegaría a la ciudad recién este domingo.

La Policía se encontraba en la noche del sábado en el lugar para realizar los peritajes del caso. Los ladrones, de acuerdo con las fuentes, se robaron la CPU de las cámaras de seguridad y no quedó registro del hecho.

Lapegüe pasa desde principios de enero sus vacaciones en las playas mexicanas.