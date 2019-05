Siete policías fueron detenidos este jueves por la persecución fatal en San Miguel del Monte en la que murieron cuatro jóvenes.

Los policías detenidos son el capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape, que participaron de la persecución, y los oficiales José Alfredo Domínguez, el oficial Mariano Ibáñez, Manuel Monreal, Cristian Righero y Juan Gutiérrez.

"El fiscal dispuso orden de detención de siete efectivos", explicó esta tarde Conte Grand en declaraciones a TN.

Más temprano, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, había informado la decisión de separar a 12 policías.

Los siete policías detenidos por la persecución ya fueron desafectados por Asuntos Internos. La misma sanción recibió el titular de la comisaría de Monte, subcomisario Julio Franco Micucci.

Además, fueron apartados de sus cargos cuatro jefes policiales: el Comisario General Marcelo Corbalán, el Superintendente de Seguridad Región Capital, Comisario Mayor Óscar Osvaldo Frías; el Jefe Departamental de San Vicente, Comisario Inspector Juan Carlos Sosa; y el Segundo Jefe Departamental de San Vicente, Comisario Inspector Mario Ángel Mistreta.

En conferencia de prensa, Ritondo contó que el Procurador General Julio Conte Grand se comunicó por teléfono para confirmarle que estaban las pericias y las autopsias "En uno de los cuerpos de los chicos se ha encontrado una bala compatible con un arma 9 milímetros. Se están peritando los restos del auto, se está trabajando sobre las pistolas. Se está trabajando con Gendarmería, con pericias balísticas y de restos de pólvora en los chalecos", dijo.

"Esto necesita el mayor esfuerzo del Estado. Primero porque no vamos a proteger a nadie y segundo porque estos ex miembros de la Policía no solamente han manchado el honor de la Fuerza, el uniforme, sino que han deshonrado a muchos de sus compañeros", agregó Ritondo

Respecto a la futura situación de los 12 policías sancionados, Ritondo detalló que "algunos pasarán a retiro, otros serán parte de este proceso judicial, que son siete de ellos. Y otros van a ser exonerados de la fuerza. Quiero que los metan presos, siento el dolor que sienten esos padres".

Por su parte, Conte Grand advirtió que "la gente se está preguntando" por qué los policías que fueron expulsados de la fuerza no están detenidos, y aseguró que "sólo faltan algunos elementos y no descarto que mis fiscales van a solicitar las detenciones y a concretarlas a la brevedad".

El hecho ocurrió cerca de la 1 del lunes último, cuando cinco jóvenes a bordo de un Fiat Spazio gris chocaron contra un acoplado estacionado al costado de la ruta nacional 3, a la altura de San Miguel del Monte.

Como consecuencia del impacto, murieron cuatro de los ocupantes, identificados por la Policía como Carlos Aníbal Suárez (22); Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13), mientras que una adolescente de 13 años sufrió graves lesiones y quedó internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.