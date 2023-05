El sacerdote Walter Bustos, actualmente enjuiciado por presuntos abusos sexuales contra dos sobrinos, sumó ahora otra denuncia por la que fue detenido este miércoles.

La nueva acusación fue recibida en la UFI Cavig e indica que Bustos abusó sexualmente de un menor de edad. Los voeros comentaron que el cura habría practicado sexo oral a un adolescente. Eso supuestamente ocurrió años atrás, en Valle Fértil, cuando Bustos era vicario de la parroquia de ese departamento.

El fiscal del caso es Mario Panetta (UFI Cavig), quien pidió al juez de Garantías Diego Sánz que ordene meter preso al sacerdote, detención que se hizo efectiva horas atrás.

Cabe recordar que Bustos actualmente está siendo juzgado en la Sala I de la Cámara Penal por presuntos delitos contra la integridad sexual contra dos sobrinos.

El cura, en esa causa, había sido denunciado el 28 de agosto de 2017. Fue procesado y pasó 1 año y 5 meses preso en el Penal de Chimbas, por graves abusos contra tres hermanos. Pero luego un tribunal lo dejó en libertad, al modificar los ilícitos que le imputaban, sobreseyéndolo de los supuestos ataques al mayor, quitándole agravantes y dejando en pie solo las sospechas contra los dos hermanos más chicos, por maniobras relativamente más leves: abusos simples agravados por el daño en la salud mental.

Sin embargo, durante el juicio la fiscal Marcela Torres entendió que en aquel fallo que sirvió para dejarlo en libertad, no significó un sobreseimiento y por eso insistió en acusarlo de cometer abusos sexuales gravemente ultrajantes, agravados por ser ministro de un culto religioso.

De esa nueva acusación se defendió ayer el religioso: "Nunca fui un abusador, estoy cansado de que me vean como un abusador (...), siempre respeté a los niños porque son lo más sagrado. Me duele la traición y las mentiras, esto lo hicieron para tapar los abusos de F. Le pido justicia su señoría y que crea en mi inocencia". Esas fueron algunas de las más salientes frases del religioso al declarar, sin dudar al decir que los dos jóvenes que lo denunciaron, lo hicieron para zafar de los abusos que uno de ellos (el menor, tenía 15 años) había cometido contra dos primitas.

"Yo aún me pregunto ¿porqué estoy acá, qué les hice, porqué me hicieron esto?. Nadie elige de padrino a su abusador, nadie, ni publica la foto en Facebook", aseguró en otro tramo de su declaración, mientras mostraba al juez y a las partes (la fiscal Marcela Torres y su defensora Sandra Leveque) las fotos de ese acontecimiento, ocurrido antes de ser denunciado.

Y agregó: "Pero esto no viene solo de F. no se aprende del día a la noche, el fruto no cae lejos del árbol, todos (los de la familia paterna de los denunciantes) son así", dijo en clara alusión al padre los jóvenes que lo señalan como su abusador, un hombre sobre el que deslizó sus sospechas de 'maltratador' y al que no dudó en retratar como un 'arrebatado'. 'Intentar hablar con él es como tratar de hablar con un león', graficó.

Bustos atravesaba el juicio en libertad, pero ahora, a raíz de la nueva denuncia, fue apresado y se espera que en las próximas horas sea imputado en esta otra causa.