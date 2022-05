El cirujano Alberto Ferriols, exmarido de la fallecida actriz Beatriz Salomón, fue detenido este jueves en el marco de una causa por amenazas a su hija de 18 años y, tras dos allanamientos simultáneos en su casa y en su consultorio, la Policía de la Ciudad secuestró varias armas de fuego, informaron fuentes judiciales y de la fuerza.



Los operativos fueron dispuestos por el fiscal Claudio Silvestri que investiga los presuntos delitos de "amenazas agravadas por el uso de armas y violación de domicilio en contexto de violencia de género".



En los procedimientos, realizados en un consultorio médico de la calle Paraguay al 1900, en Recoleta, y en el domicilio particular del imputado, ubicado en la calle Sarachaga del barrio de Villa Luro, se encontraron numerosas armas de fuego sin la debida autorización legal de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), municiones y cuchillos.



Según las fuentes, el fiscal Silvestri pidió la detención por el delito de tenencia de armas de guerra sin autorización legal, lo cual fue admitido por el juez Rodolfo Ariza Clerici.



El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que el imputado está en condiciones de salud para ser trasladado, por lo cual será indagado en las próximas horas en sede fiscal.



A su vez, el fiscal dispuso medidas de protección a la víctima, el secuestro de todas las armas, municiones y elementos aptos para la violencia encontrados en los allanamientos y la prohibición de compra y tenencia de armas de fuego por parte del imputado.



El caso surgió a raíz de la denuncia de la hija del imputado, quien refirió en abril último, primero ante la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía porteña y luego confirmó y amplió ante Silvestri, así como ante personal especializado de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Ministerio Público Fiscal, que su padre irrumpió en más de una oportunidad en su domicilio y ejerció contra ella actos de violencia.



De acuerdo a su testimonio, desde la muerte de su madre, ocurrida el 15 de junio de 2019, su padre comenzó a hostigarla permanentemente y no le permitía vivir con sus tíos, entre otras situaciones que no la dejaban vivir con tranquilidad.